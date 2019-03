Zapata: "Bello arrivare all'Atalanto, ma adattarsi non è stato facile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della Colombia, Duvan Zapata parla così del suo anno con l'Atalanta, che gli ha permesso di consacrarsi come attaccante di livello assoluto: "Sto vivendo un momento della mia carriera unico, con l'Atalanta sono riuscito a consolidarmi come un attaccante di livello in Italia. Arrivare all'Atalanta è stato importante per me perché giochiamo un gioco molto particolare, un uno contro uno continuo, il che mi ha permesso di avere tante occasioni. All'inizio non è stato facile adattarsi, ma quando ho adattato le mie caratteristiche alla squadra, le qualità sono emerse, spero di poter finire questa stagione nel modo migliore. Le voci sul mercato? Fino ad ora nessuno è venuto a parlarmi personalmente tutto questo. Sono concentrato sul finire la stagione nel migliore dei modi, abbiamo ancora 10 partite e la semifinale di Coppa Italia, tutte sfide molto importanti".