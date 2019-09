Zapata e Kouame piegano la Fiorentina: il Genoa vola a 4 punti. Viola a 0

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo con ritmi molto alti a Marassi, con il Genoa in vantaggio dopo 45' grazie al gol di Zapata. Decisivo in almeno tre occasioni Dragowski mentre per la Fiorentina occasione dopo pochi minuti per Chiesa e poi poco più.

MEGLIO IL GENOA - Al 54' la prima occasione da gol per il Genoa nella ripresa. Palla filtrante per Andrea Pinamonti che va al tiro dalla destra con poco specchio della porta a disposizione e la palla finisce solo sull'esterno della rete. Altra palla gol al 58' per i rossoblù di Andreazzoli, questa volta con Lerager che sfrutta una palla vagante ma non riesce a inquadrare la porta, un minuto più tardi occasionissima per il Genoa: cross dalla destra dello stesso Lerager e Kouame, tutto solo davanti a Dragowski, che non inquadra la porta.

RADDOPPIO GENOA - Al 65' il raddoppio del Genoa. Rilancio di Radu e super aggancio di Kouame che successivamente punta la porta e arrivato al limite dell'area ha battuto Dragowski con il destro. Nei minuti seguenti ancora pericolisissima la formazione di Aurelio Andreazzoli con la traversa di Radovanovic a portiere battuto. Al 71' tre cambi: uno per il Genoa, con Romulo che ha preso il posto di un ottimo Ghiglione e due nella Fiorentina con Ribery e Vlahovic al posto di Boateng e Sottil che non hanno certo lasciato il segno al Ferraris.

LA FIORENTINA DIMEZZA LO SVANTAGGIO - Accorcia le distanze la Fiorentina al 75': calcio di rigore assegnato per un fallo di Romulo su Dalbert e ancora una volta freddissimo dal dischetto Erick Pulgar, al suo secondo centro in altrettante partite. La rete ha poi svegliato i viola che sono andati vicini al pareggio con Ribery all'82': destro secco del francese con Radu che si fa però trovare pronto sul primo palo.

FINALE VIOLA - doppia occasione per Chiesa nel recupero. Palo del numero 25 su assist di Ribery, a Radu battuto e altro tiro molto pericoloso del talento classe 1997 che per poco non sorprende il portiere rumeno. L'assalto finale della Fiorentina non produce però la rete del 2-2 e il Genoa si gode i tre punti. Ancora a zero i viola che alla ripresa del campionato affronteranno la Juventus al Franchi.