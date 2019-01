Zapata sbaglia, ma poi si fa perdonare: nuovo record in A della 'Pantera'

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapata)

Duvan Zapata da record. Poco importa per quel calcio di rigore malamente spedito in Curva al 70', perché alla fine anche oggi l'attaccante colombiano è riuscito a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Con un gol pesantissimo, che ha portato un punto prezioso (non tanto per la classifica quanto per il morale) alla sua Atalanta e lo ha inserito di diritto negli 'Annales' della Serie A.

Con la realizzazione messa a segno dinanzi ai suoi tifosi, quella del definitivo 3-3 contro la Roma, Zapata è infatti il primo calciatore che riesce a segnare 14 reti in otto giornate consecutive nel campionato italiano. Un momento di forma pazzesco, che conferma la crescita esponenziale dell'ex centravanti di Napoli, Udinese e Sampdoria.

Mai così decisivo, il bomber della Dea ha raggiunto proprio questo pomeriggio quota 15 centri in Serie A, 18 complessivi in questa stagione se contiamo anche quelli in Coppa Italia e nelle qualificazioni di Europa League. Dinanzi a numeri così si può perdonare anche un rigore sbagliato, nel momento clou della partita... Perché la rete di Olsen si è gonfiata lo stesso. Neanche un minuto più tardi e con la firma, ancora una volta, della 'Pantera' di Santiago de Cali.

Queste, nel dettaglio, le 14 reti di Duvan Zapata nelle ultime otto giornate di Serie A:

03/12 Atalanta-Napoli 1-2 (un gol)

09/12 Udinese-Atalanta 1-3 (tre gol)

17/12 Atalanta-Lazio 1-0 (un gol)

22/12 Genoa-Atalanta 3-1 (un gol)

26/12 Atalanta-Juventus 2-2 (due gol)

29/12 Sassuolo-Atalanta 2-6 (un gol)

20/01 Frosinone-Atalanta 0-5 (quattro gol)

27/01 Atalanta-Roma 3-3 (un gol)