Zapata sbaglia tutti i palloni, il Midtjylland no. Al 45' Atalanta sotto 1-0 a Bergamo

vedi letture

Sorpresa al Gewiss Stadium, l'Atalanta lo termina in svantaggio contro un Midtjylland quadrato, volenteroso e pungente nelle situazioni corrette.

Le prime due azioni sono di marca danese, con una conclusione di Anderson che viene raccolta da Sportiello, poi una fuga di Dreyer viene disinnescata in maniera magistrale da Djimsiti con una scivolata. I nerazzurri scossi dal tentativo scandinavo, cercano il chiavistello giusto, con Zapata che si divora due semplici occasioni, mentre Hateboer impegna Hansen da dentro l'area.

Nel momento migliore dell'Atalanta arriva il vantaggio del Midtjylland: pallone a campanile che Kaba mette giù con il petto, lo'accorrente Scholz di controbalzo spedisce sotto la traversa per l'1-0. Non c'è una grande risposta da parte dei bergamaschi, a c ui manca il killer istinct - oltre all'ultimo passaggio - per pervenire al pareggio. Così l'unico squillo è un'incursione di Pessina che finisce larga, mentre Hansen viene chiamato in causa in un paio di circostanze ma senza dovere