Zaza e Millico guariti dal Covid, Giampaolo: "Vengono da 20 giorni di divano e oggi non ci conto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, mister Marco Giampaolo ha parlato anche dei recuperi dal Covid di Zaza e Millico: "Zaza e Millico vengono da 20 giorni di divano: li ho recuperati dal Covid, ma non conosco bene le loro condizioni fisiche. Non ci conto in questo momento, ma nei prossimi 15 giorni potranno tornare competitivi", le dichiarazioni del tecnico del Torino.