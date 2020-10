Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Un altro calcio, un calcio diverso, un'altra Juventus"

Il confetto Dybala. Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta così l'ennesimo pareggio della Juventus in questo avvio di campionato: "In un altro calcio, un calcio diverso, c’è un’altra Juve: due vittorie, la seconda a tavolino - ma siamo in attesa dell’appello - e tre pareggi nelle prime cinque uscite di campionato. Una Juve aggressiva, vera, soltanto nei venti minuti finali quando Dybala ha trovato il ritmo-partita, Kulusevski ci ha messo del suo e Juric ha perso anche Favilli dopo aver sostituito Kalinic"

Possiamo fare di nuovo la conta degli assenti, la conclusione è la più elementare: quando c’è Ronaldo la squadra mostra un’altra consapevolezza, dispone di più soluzioni e qualità, ha più scatti, Cristiano agisce sulla testa dei compagni, un po’ come Ibra al Milan. In altre parole, con lui è più Juve.

È un altro calcio. Ma non riesco, non riusciamo a farne a meno neppure in un momento drammatico come questo, in cui anche il lockdown si è messo la mascherina. Sento ripetere che non ci può essere economia senza la salute: speriamo di ritrovarla - l’economia - non appena la salute tornerà"