Ospite negli studi di Sportitalia, Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni rispetto alla situazione legata alla sua candidatura come prossimo tecnico dell’Udinese. “Se dovessi andare all’Udinese e De Paul fosse ceduto all’Inter? La società prenderebbe certamente provvedimenti per far sí che ce ne sia un altro, magari c’è un giovane pronto da lanciare. Non sono aziendalista, mi reputo una persona competente. Bisogna trovare soluzioni e non farsi sopraffare dai problemi. Conosco Cristante che ha giocato con me e Castellazzi a Padova e so che ci sono dei Primavera molto interessanti”.