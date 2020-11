Zenga pronto a tornare in panchina: sì al Vasco da Gama. E potrebbe allenare Balotelli

Walter Zenga è pronto a tornare in panchina. L’ex portiere dell’Inter, stando a quanto riportato da SkySport, è in pole position per la panchina del Vasco da Gama che a breve varerà un progetto tutto italiano con Fabio Cordella nuovo ds. Zenga ha detto sì alla panchina del club brasiliano e potrebbe presto allenare un altro azzurro: si tratta di Mario Balotelli, svincolato dopo l’esperienza vissuta al Brescia e desideroso di ripartire. SuperMario è già in contatto da settimane con Cordella e ha dato l’ok di massima alla destinazione, sebbene fino all’ultimo la sua speranza sarà quella di ricevere una chiamata dall’Europa. Intanto la prima notizia è che c’è il sì di Zenga.