Zenit, Kerzhakov: "Immobile è eccezionale. Ultima chiamata per noi? Siamo positivi"

vedi letture

Mikhail Kerzhakov, portiere dello Zenit, è intervenuto in conferenza stampa all'Olimpico alla vigilia della gara di Champions contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

È la quarta trasferta consecutiva, come state?

"In generale la condizione fisica è buona, ma non sarà facile, soprattutto per quelle squadre che hanno avuto dei giocatori in nazionale".

Immobile è tornato disponibile: lo avete studiato? Quanto è pericoloso?

"Penso che sia un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. È eccezionale. Lo studieremo ancora, abbiamo ancora del tempo".

Domani si giocherà a porte chiuse, in Russia invece ci sono i tifosi: è un vantaggio o uno svantaggio?

"L'unica arma in più per noi è se riusciamo a capire cosa si dicono i giocatori in campo. Altrimenti non può essere un vantaggio la mancanza del pubblico, è fondamentale nel calcio".

Come vedi la partita con la Lazio? Domani è l'ultima chiamata per voi in ottica qualificazione...

"All'andata la Lazio ha avuto tante defezioni, domani dovremo adattarci a un gioco diverso visto che i biancocelesti hanno recuperato diversi giocatori. Non pensiamo a quello che verrà dopo, siamo positivi e concentrati su quello che dobbiamo fare".