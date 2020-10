Zenit, Malcom lancia la sfida Champions alla Lazio: "Vogliamo superare il girone"

Malcom, attaccante brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, che sarà avversaria della Lazio nel girone di Champions League, ha così commentato al sito ufficiale del club russo il raggruppamento: "Siamo pronti per una grande stagione: il nostro obiettivo è superare la fase a gironi, e la prima cosa che dovremo fare sarà cominciare con una vittoria. Sappiamo che non sarà facile, ma lavorando sodo potremmo andare avanti. Non esistono squadre deboli in Champions, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e capire come interpretare al meglio ogni partita. Non dovremo ripetere quanto successo l'anno scorso, ma farci trovare pronti".