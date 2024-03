Zilliacus: "Inter, decisioni difficili andavano prese mesi fa. Tempi difficili per Zhang"

Thomas Zilliacus torna a parlare dell'Inter, e lo fa commentando i guai giudiziari di Steven Zhang e la difficoltà che l'attuale presidente nerazzurro sta incontrando nel rinegoziare il debito con Oaktree: Il patron interista sembra sempre più lontano dal restare alla guida del club e il magnate finlandese ha espresso il suo pensiero su X: "Tempi difficili per Steven Zhang. Cosa significa per l'Inter, per i tifosi e per i giocatori? Ora è necessario prendere decisioni che avrebbero dovuto essere prese mesi fa".

Difficult times for Steven Zhang. What does it mean for Inter, for the fans and for the players? Decisions now need to be made that should have been made months ago. #nerazzurri #intermilan pic.twitter.com/yKoXekeHK1

— Thomas Zilliacus (@TZilliacus) March 24, 2024