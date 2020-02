AAA attaccante cercasi. Pescara e i sei svincolati nel mirino

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il problema del gol è e rimane di stretta attualità in casa Pescara. L'arrivo di Pucciarelli nel mercato di gennaio sembrava poter risolvere la situazione, ma lo stop arrivato all'ex Chievo al primo impegno col Delfino ha rimesso tutto in discussione. Ecco allora che gli uomini mercato del presidente Daniele Sebastiani hanno iniziato a scandagliare il mercato degli svincolati con l'intento di reperire un nuovo innesto per la formazione di Nicola Legrottaglie. Non solo un elemento che faccia numero, ma che possa anche fare la differenza. A tal proposito sono sei i nomi emersi. Analizziamoli nel dettaglio

IL COLPO

Alessandro Matri

Nato a: Sant'Angelo Lodigiano

Il: 19 agosto 1984

Ultima esperienza: Brescia

L'ex centravanti di Juve e Milan, liberatosi il 31 gennaio dal Brescia, è senza dubbio il nome più importante nel mirino. L'esperienza italiana e internazionale non manca e una nuova chance, seppure in cadetteria, potrebbe regalare nuove motivazioni al giocatore.

LA SCOMMESSA

Giuseppe Rossi

Nato a: Teaneck, New Jersey (USA)

Il: 1 febbraio 1987

Ultima esperienza: Genoa

Pepito è senza dubbio uno dei talenti più cristallini del calcio italiano degli ultimi vent'anni ma anche uno dei più martoriati sul fronte degli infortunio. Le sue ginocchia hanno visto la sala operatoria un numero impensabile di volte ma la voglia dell'ex Fiorentina di dimostrare di essere ancora un giocatore di calcio lo fa continuare nella ricerca dell'occasione perfetta. Il dubbio maggiore, come detto, è legato alla tenuta atletica, considerando anche che l'ultima volta che è sceso in campo in una partita ufficiale è stato a maggio del 2018.

IL RITORNO

Vladimir Weiss

Nato a: Bratislava (Slovacchia)

Il: 30 novembre 1989

Ultima esperienza: Al Gharafa (Qatar)

Correva l'anno 2012 e il giovane attaccante slovacco approdò fra la sorpresa generale a Pescara dal Manchester City. In Abruzzo il talento gestito da Mino Raiola fece vedere subito ottime cose, tanto da essere scelto dall'Olympiacos nella stagione successiva. Dal 2014 ad oggi, però, Weiss è stato protagonista in campionati come quello del Qatar e un ritorno all'Adriatico potrebbe rappresentare la via giusta, per se stesso e per il club, di dimostrare che il positivo sodalizionato otto anni or sono è stato tutt'altro che una casualità

IL NOME AFFASCINANTE

Obafemi Martins

Nato a: Lagos (Nigeria)

Il: 28 ottobre 1984

Ultima esperienza: Shanghaiu Shenhua (Cina)

Le sua capriole hanno conquistato l'attenzione del grande pubblico nell'Inter di inizio anni 2000. Nel 2006 l'addio all'Italia e il via al giro del mondo: Newcastle, Wolfsburg, Rubin Kazan, Birmingham City, Levante, Seattle Sounders e Shanghai Shenhua. Forse il giocatore dalle accelerazioni improvvise di vent'anni fa non esiste più ma la sua esperienza e la sua qualità non sono da sottovalutare.

L'AZZARDO

Valeri Bojinov

Nato a: Gorna Oryahovitsa (Blugaria)

Il: 15 febbraio 1986

Ultima esperienza: Botev Vratsa (Bulgaria)

Quando la Fiorentina lo acquisto nel gennaio 2005 per 15 milioni di euro il giovane bulgaro mise fra i suoi obiettivi il Pallone d'Oro, lo stesso trofeo vinto dal suo connazionale Hristo Stoichkov anni prima. La realtà poi si è dimostrata di tutt'altro tenore per l'attaccante nonostante in carriera abbia vestito maglie importanti come quelle di Juventus, Manchester City, Parma, Sporting Lisbona e Partizan Belgrado. Proprio con i bianconeri di Serbia Bojinov fece vedere le cose migliori nel biennio 2015/2017. Legrottaglie lo conosce e pare averlo già contattato. Probabilmente per il Pescara sarebbe la pista più semplice da portare a termine ma il dubbio su quale Bojinov approderebbe in Abruzzo permane: quello pieno di talento oppure il giocatore scostante che in 19 anni di carriera ha indossato 15 maglie?