Ad Empoli: "Se non arrivasse la A, non ci saranno effetti negativi sulla squadra futura"

Come riferisce pianetaempoli.it, l'Ad dell'Empoli Francesco Ghelfi, è intervenuto sulle frequenze di Antenna 50, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta in casa dello Spezia: "Abbiamo offerto una brutta prestazione, ci aspettavamo qualcosa in più. Anche l’approccio è stato sbagliato, ci voleva un piglio diverso, riteniamo di avere una squadra valida e completa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire preparando la super sfida di venerdì contro il Benevento. Sulla carta, noi abbiamo la possibilità di vincere parecchie gare da qui alla fine perché la squadra è forte. I cinque cambi? Non la trovo una risorsa, perché ritengo che 3 cambi siano più che sufficienti. A volte con troppe sostituzioni puoi intervenire in maniera negativa sulla gara".

Si torna poi a parlare dello stop ai campionati: "Lo stop del campionato ha causato sicuramente un danno economico anche se a ora non è quantificabile, sicuramente si parla di diverse centinaia di migliaia di euro, speriamo che non siano di più. In questo momento Sky non sta pagando l’ultima rata alla Serie A, gli sponsor stanno chiedendo sconti. Con gli sponsor locali dobbiamo trovare un punto d’incontro e trovare accordi che prevedono sconti su quanto concordato a inizio stagione, agevolazioni. I nostri giocatori hanno rinunciato a 1 mese di mensilità e in questo modo abbiamo attenuato il danno economico subito dalla sospensione. Ci tengo a sottolineare che l’Empoli ha pagato gli stipendi a tutti e ha attivato la cassa integrazione solo in qualche caso. E se non dovesse arrivare la promozione in Serie A, non ci saranno effetti negativi sulla squadra futura, in quanto grazie alle tante cessioni dello scorso anno, abbiamo la possibilità di allestire una squadra competitiva, ovviamente qualche prestito andrà via, qualcuno sarà ceduto ma sarà una squadra importante".

Nota conclusiva, sulla possibile riapertura degli stadi: "La speranza è che entro metà luglio ci possa essere una parziale riapertura degli stadi, anche solo per gli abbonati, e che soprattutto la prossima stagione possa tornare normale, con la campagna abbonamenti, e gli sponsor regolari".