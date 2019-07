Ag. Firenze: "Con Salerno è stato un amore a prima vista"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalle redazioni di TuttoSalernitana e RadioMpa, Vincenzo Pisacane - agente di Marco Firenze - ha svelato alcuni dettagli della trattativa e presentato alla tifoseria un calciatore che potrà senza dubbio fare la differenza: "E' stato amore a prima vista, quando il direttore sportivo Fabiani ci ha contattato devo dire che è scattata immediatamente quella molla che ci ha fatto propendere per Salerno. Stiamo parlando di una grandissima piazza, molto calorosa e affascinante. La presenza di un allenatore come Ventura fornisce enormi garanzie. Non possono essere due partite negative a buttare a mare 30 anni di grande carriera, non a caso veniva soprannominato "il maestro". Marco è contentissimo di essere lì, ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione perchè c'è un progetto che punta a riportare la Salernitana in serie A in questo arco di tempo. Ruoli? Nel 3-5-2 ha fatto praticamente tutto, a parte il difensore. A Crotone ha giocato mezz'ala a destra e sinistra, centrale di centrocampo, esterno destro, esterno sinistro, trequartista e seconda punta. Gli piace inserirsi, salta l'uomo con qualità e rapidità, ha un buon tiro dalla distanza. In teoria potrebbe sostituire anche il partente Casasola. Quando ha deciso di lasciare Crotone c'erano diverse squadre sulle sue tracce, ma quando chiama Salerno...".