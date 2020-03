Ag. Giannetti: "Nessuna controversia con la Salernitana"

Non è solito rilasciare dichiarazioni ufficiali alla stampa, ma ha capito fosse necessario chiudere un caso inesistente e smentire una notizia considerata totalmente priva di fondamento. Cosi l'agente di Niccolò Giannetti, Manuel Montipò ha parlato ai microfoni di TuttoSalernitana.com: "E' una notizia non vera. Posso confermare che la Salernitana ha provveduto a pagare le spettanze e che non c'è nessuna controversia nè azione giudiziaria in atto. E' tutto in regola, hanno voluto tirare fuori situazioni vecchie e che oggi sono totalmente risolte. Il mio assistito si trova molto bene a Salerno e anche la società ha manifestato stima nei suoi confronti. In questo momento così particolare per tutti non ha molto senso parlare di futuro, ma c'è un contratto e non ci sono particolari problemi. Giannetti sta bene a Salerno ed è felice di giocare lì. Certo, dispiace per gli infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi ma stiamo parlando di uno degli elementi più forti della categoria. Ci può stare che, in presenza di altri attaccanti di valore in una rosa costruita per certi obiettivi, possa restar fuori se chi è sceso in campo ha fatto bene. Ora fisicamente sta bene e sono certo darà un grosso contributo alla ripresa delle ostilità".