Fonte: Tuttosalernitana.com

Nella foto Jallow

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Intervistato da RadioMpa nell'ambito della trasmissione TuttoGranata, l'avv. Luigi Sorrentino - agente di Lamin Jallow e Moses Odjer- ha parlato del futuro dei suoi assistiti: "Ho sentito telefonicamente il direttore sportivo Fabiani qualche giorno fa, mi ha detto che ci saremmo riaggiornati nelle prossime settimane. Sono tutti ancora molto provati emotivamente dall'epilogo del campionato, è comprensibile e non c'è fretta perchè entrambi i calciatori hanno un contratto. Sicuramente Lamin non ha reso per quelle che sono le aspettative, ma deve essere anche la squadra a metterlo in condizione di esprimersi. Mi dispiace non sia esploso come mi aspettavo, ma ha la prossima stagione a disposizione. Sirene estere? Alcuni club me lo chiedono da tempo in virtù di buoni rapporti personali, ma la sua volontà è restare a Salerno. Su Odjer vorrei spendere due parole. Forse sul piano fisico non è quel giocatore che fa fare i salti di gioia, ma non ho mai capito perchè partisse sempre nelle retrovie pur essendo un ottimo calciatore. Sono molto contento che abbia disputato un buon play out, il suo contratto scade tra un anno e ci sono i presupposti per la sua permamenza perchè a Salerno si trova molto bene"