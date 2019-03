Ag. Tutino: "Ha qualità per arrivare in Serie A e giocarci a lungo"

© foto di Andrea Rosito

Gennaro Tutino (22) sta facendo bene con la maglia del Cosenza, col sogno - nemmeno troppo nascosto - di tornare al Napoli per essere protagonista con la maglia azzurra. L'agente Vincenzo Pisacane, attraverso i taccuini di Pianetaserieb.it, ha così parlato del suo assistito: "Indubbiamente sta disputando una stagione di alto livello, come testimoniano i suoi numeri. Posso dire che al primo anno di Serie B da protagonista si sta imponendo alla grande. Sono davvero contento per lui. Deve continuare così, mantenendo i piedi per terra, lavorando giorno dopo giorno, ed essendo consapevole delle proprie qualità. Secondo me le qualità per poter giocare in Serie A le possiede tutte. In ogni caso, qualora riuscisse a raggiungere questo obiettivo, avrà l’obbligo di dimostrare che possiede le potenzialità anche per poterci rimanere a lungo. Sono due momenti diversi nella carriera di un giocatore, ma che sono tuttavia complementari per lo sviluppo di un percorso di successo. Gennaro sta facendo la differenza come pochi in Serie B, per questo non ho alcun dubbio che possa esprimere le proprie qualità anche tra i grandi del calcio italiano", ha detto il procuratore. Tutino, nelle scorse settimane, è stato accostato a Fiorentina, Udinese e Sassuolo.