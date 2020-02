vedi letture

Allarme Coronavirus. Dg Venezia: "Ci atteniamo alla Lega B, non si può fare altrimenti"

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia è tornato sulla situazione relativa all’allarme Coronavirus che costringerà il club a giocare a porte chiuse la delicata sfida contro il Cosenza in programma sabato: “Ci atteniamo a quanto comunicato dalla Lega di Serie B. - esordisce il dirigente come riporta Trivenetogoal.it - Vista la situazione non si poteva fare altrimenti e la scelta è stata quella di scendere in campo ugualmente anche se l'orientamento iniziale era diverso".