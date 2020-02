vedi letture

Allarme Coronavirus: la situazione in Serie B dopo la 25^ giornata. Rinviata Ascoli-Cremonese

Con l'allarme Coronavirus, anche la Serie B ha visto il rinvio di una delle 10 gare previste nel weekend appena trascorso: Ascoli-Cremonese, infatti, non è stata disputata , mentre non c'è allo stato attuale il rischio che venga annullata anche la sfida odierna tra Perugia ed Empoli , monday night di questo 25° turno che non può quindi dirsi in archivio.

Nessuna particolare scossa alla graduatoria, con la Cremonese che comunque, anche in caso di vittoria sull'Ascoli, non avrebbe in questo momento superato la zona playout, ma si sarebbe potuta avvicinare all'ultimo posto della stessa, ora occupata dal Pisa con 30 punti, quattro in più della formazione grigiorossa e comunque solo cinque in meno dell'Ascoli stesso, che con il Venezia (vittorioso sabato sul Pisa) è al primo gradino utile per evitare la zona rossa.

Di seguito la classifica aggiornata:

Benevento 60

Frosinone 43

Spezia 41

Crotone 40

Cittadella 39

Salernitana 39

Chievo Verona 37

Pordenone 36

Entella 35

Empoli 33*

Perugia 33*

Juve Stabia 32

Pescara 32

Ascoli 31*

Venezia 31

Pisa 30

Cremonese 26*

Cosenza 23

Trapani 20

Livorno 14

* una gara in meno