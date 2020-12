Ardemagni e Dionisi, due esclusioni che fanno pensare all'addio al Frosinone a gennaio

Le mancate convocazioni, pare per scelta tecnica come riferito da Tuttofrosinone.com, di Matteo Ardemagni e Federico Dionisi allontanano ancora di più i due attaccanti dalla piazza ciociara. Per entrambi non si tratta di un novità assoluta visto che il primo era stato già a un passo dall’addio nell’ultimo mercato quando sfumò in extremis il suo passaggio alla SPAL dopo essere stato trattato anche del Pescara. Anche il secondo, in scadenza di contratto, era stato vicino all’addio – con sempre il club abruzzese interessato -, mentre nelle ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio alla Salernitana.