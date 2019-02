© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il terzino Cristian Andreoni ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo ad Ascoli nel mercato di gennaio: “Sono felicissimo d’essere arrivato in una piazza come questa, è un gradino a cui non ero mai arrivato, affronto con grande entusiasmo questa esperienza. So che nella mia posizione gioca Laverone e ci sarà da sudare per guadagnare il posto. - continua Andreoni tornando al 2015 quando venne squalificato dopo Ascoli-Reggiana - Ho fatto una piccola ingenuità, che ho pagato a caro prezzo forse più del dovuto perché non era una sostanza che alterava le prestazioni, dopo la squalifica per un periodo sono andato a lavorare allenandomi con una squadra del posto”.