Ascoli, Brosco suona la carica: "Lottiamo per le prime otto posizioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della partenza per Verona, con la gara contro il Chievo ormai alle porte, in casa Ascoli, attraverso i canali ufficiali del club, è il il difensore Riccardo Brosco a fare il punto della situazione: "Assistere da fuori al derby col Pescara è stata veramente dura, ho visto una bella partita, equilibrata, decisa da un episodio, da un nostro infortunio che purtroppo ha condizionato la gara; ma non ho visto una squadra allo sbando. Domenica col Chievo ce la metterò tutta per rientrare, non ho ancora ritrovato la massima mobilità del collo; sarà una partita difficile contro una squadra che ha mantenuto molti giocatori dalla serie A. Troveremo un avversario galvanizzato dal successo sul Livorno, ma andremo al Bentegodi a fare una battaglia, siamo ancora arrabbiati per come sono andate le ultime partite e lo dimostreremo contro il Chievo, ci giocheremo le nostre carte. Quali potranno essere le difficoltà? Potrebbero essere di natura psicologica, ma non dovremo pensare agli ultimi risultati, l'unico pensiero dovrà essere quello di scendere in campo con la massima concentrazione. Credo che la nostra squadra sia forte, ma quanto lo sia e dove potrà arrivare non so, credo che possa lottare per le prime otto posizioni; in questo campionato ci sono tante ottime squadre come Cremonese, Empoli, Crotone e lo stesso Chievo, ma penso che l'Ascoli potrà dire la sua".