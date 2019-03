Ascoli, Ciciretti: "Strappato un ottimo punto, dobbiamo lottare per salvarci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Amato Ciciretti, attaccante dell'Ascoli, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Hellas. "Avevamo preparato la partita così, sapevamo che era difficile. Abbiamo strappato un punto prezioso per la salvezza. Ho passato un anno e mezzo con Di Gaudio, lo reputo un amico oltre che un compagno. Rosseti? Aveva una fasciatura alla caviglia. Se prima della partita ci avessero detto che avremmo pareggiato a Verona firmavamo con il sangue. Penseremo a riposare domani e da lunedì subito testa a Lecce. Mi trovo bene con tutti, loro hanno caratteristiche diverse dalle mie e a me serve minutaggio. In trasferta giochiamo come in caso, dobbiamo lottare per salvarci".