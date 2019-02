Ascoli, Ciciretti torna sulla gara col Lecce: "Giusto consentire il rinvio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rinvio di Lecce-Ascoli, interrotta per la grande paura dopo Manuel Scavone, ha trovato d'accordo Amato Ciciretti, fantasista dei marchigiani intervenuto in soccorso dell'avversario e oggi intervistato dal Corriere Adriatico: "Noi abbiamo dato ai giocatori del Lecce la possibilità di decidere se continuare la gara o meno. Giocare con un compagno in quelle condizioni e, soprattutto senza sapere come si sarebbero evolute le cose, non era facile. In campo abbiamo detto al tecnico del Lecce Liverani e a Mancosu che noi saremmo stati a disposizione, qualunque cosa avessero deciso. Mi sono spaventato perché, con gli episodi accaduti negli ultimi anni, è impossibile non pensare a qualcosa di serio. In campo i giocatori del Lecce erano anche preoccupati perché la moglie e le due bambine di Scavone stavano guardando la partita in tivù. L'importante è che sia finito tutto per il meglio. Un episodio simile, ma meno serio, era già successo quando giocavo nella Primavera della Roma. Anche quella volta un ragazzo perse i sensi dopo un contrasto aereo per poi rialzarsi poco dopo, tanto che voleva addirittura continuare a giocare".