© foto di Bartoli Davide

Attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali, l'Ascoli comunica di aver raggiunto l'accordo con il Fano per una collaborazione che consentirà a entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell'ambito del settore giovanile sia per quanto attiene alle rispettive prime squadre. L'intesa, come da comunicato, è finalizzata a rafforzare il rapporto fra due realtà calcistiche importanti delle Marche che puntano a traguardi sempre più prestigiosi nelle rispettive categorie di appartenenza.