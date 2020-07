Ascoli, il messaggio di Pulcinelli: "Dobbiamo restare umili e con i piedi per terra"

Dopo il successo di venerdì sul campo del Cosenza, il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato ai taccuini del Corriere Adriatico: "Dobbiamo restare umili e con i piedi per terra, ancora purtroppo non possiamo e non dobbiamo rilassarci, la scalata è difficile, servono umiltà, lavoro e determinazione, convinzione e tigna. Ma soprattutto dobbiamo essere tutti uniti, chi sta in campo, chi in panchina, chi in tribuna, insomma tutti noi che amiamo l'Ascoli. Dobbiamo emanare energia positiva, tutti uniti".