Ascoli, in arrivo il portiere Mouhamadou Sarr dal Bologna

L’Ascoli è a un passo dal prelevare il portiere Mouhamadou Sarr, classe ‘97, dal Bologna. Il giocatore, come riferisce Sky Sport, arriverà nelle Marche in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei felsinei. Per l'italo-senegalese si tratterebbe della prima esperienza in Serie B dopo aver vestito le maglie di Prato, Carrarese e Alma Fano in Serie C.