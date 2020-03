Ascoli, la gara contro il Chievo si avvicina: squadra in ritiro dopo il ko di Pescara

Un momento particolare per l'Ascoli, che, al netto della gara contro la Cremonese da recuperare, si trova ora in piena zona playout. Quando ormai si è prossimo al turno infrasettimanale, che mercoledì pomeriggio vedrà i bianconeri impegnati contro il Chievo Verona: una gara che deve ribaltare il ko patito ieri per mano del Pescara.

Ecco quindi che mister Roberto Stellone ha optato per il ritiro anticipato, e scattato immediatamente ieri sera.