Ascoli, Leali: “Sottil ci ha dato carattere. Ma la strada per la salvezza è ancora lunga"

Il portiere dell'Ascoli Nicola Leali intervistato dal Corriere Adriatico ha parlato del cambio di allenatore e della vittoria nell'ultimo turno: “Sottil ci ha dato carattere in soli tre giorni, abbiamo giocato tutti con grande sacrificio ed è arrivata una vittoria molto importante. Abbiamo segnato due reti e finalmente non ne abbiamo subite, questa gioia che ci ha regalato la vittoria non la provavamo da troppo tempo. - continua Leali – Ora però ci aspetta ancora tanto duro lavoro perché la strada per la salvezza è ancora molto lunga, ma abbiamo qualche speranza in più”.