Ascoli, mercato d'attacco: pista De Luca. Dietro c'è Frascatore

© foto di Federico Gaetano

Balla sulle punte il mercato dell'Ascoli. Secondo quanto riporta TuttoAscoliCalcio, avere sei giocatori nel ruolo in rosa limita cercamente il raggio d'azione: l'idea più concreta al momento è quella di Giuseppe De Luca, di ritorno dal prestito in Romania all'Entella. Caccia anche al terzino: piace Paolo Frascatore del Carpi, ex Pistoiese, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice D'Elia.