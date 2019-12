© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

L’Ascoli è alla caccia di un rinforzo in mezzo al campo per gennaio e guarda con interesse al mercato sudamericano. Secondo quanto riferito da SerieBnews.com l’obiettivo del club marchigiano sarebbe Agustin Gonzalez, classe ‘97, attualmente in forza all’Atletico Progreso in Uruguay dove si sta mettendo in mostra come regista di qualità. Il giocatore inoltre potrebbe essere prelevato a parametro zero alla riapertura del mercato.