© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’esterno dell’Ascoli Simone Padoin ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro il Cosenza che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali: “La sconfitta col Crotone ha ridimensionato un po' tutto, nonostante avessimo di fronte quella che considero la squadra più forte del campionato. Eravamo reduci da un trittico di vittorie senza considerare che avevamo sfiorato i tre punti anche con Perugia e Venezia. La nostra squadra è composta da tanti elementi nuovi, quindi dobbiamo portare a termine il processo di maturazione, nei momenti di difficoltà dovremmo ragionare con maggiori compattezza e intelligenza. Ho l'impressione che l'altalenanza dei risultati sia una costante di questo campionato, si vedono squadre di bassa classifica batterne altre ben più quotate. Chi sbaglierà meno avrà maggiore possibilità di raggiungere i play off. - continua Padoin – Il Cosenza è una squadra fastidiosa con attaccanti molto forti, ma penso che dovremo concentrarci su di noi e sul miglioramento del nostro gioco. Se vogliamo tornare ad avere la classifica di un mese fa dovremmo per forza vincere. Gli episodi Da Cruz-Ninkovic? Viverli sul momento è stato brutto e fastidioso e non ha reso onore all'Ascoli. Ma la Società è intervenuta in maniera giusta, i responsabili hanno capito gli errori commessi e sono rientrati con grande voglia in gruppo. Gli episodi sono ormai alle spalle".