Tutto fatto per l’ingaggio di Radoslaw Murawski (25) all’Ascoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista polacco è arrivato ieri in città, ma non può ancora aggregarsi nel ritiro di Cascia perché non ha ancora ricevuto dalla Federazione l’ok per lo svincolo dal Palermo.