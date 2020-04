Ascoli, possibile vertice per il rinnovo con Ninkovic quando il giocatore tornerà in Italia

In attesa del rientro in campo in casa Ascoli si ragiona anche sui rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza nel 2021 come Riccardo Brosco e Nikola Ninkovic. Il difensore aveva già intavolato nei mesi scorsi il discorso con la proprietà e non sembrano esserci problemi per la fumata bianca. Per quanto riguarda l'attaccante, come riporta il Corriere Adriatico, invece non c'è stato ancora alcun contatto, ma è probabile che una volta di ritorno dalla Serbia potrebbe esserci un incontro fra le parti per parlare del futuro.