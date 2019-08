© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa si è presentato il difensore Raffaele Pucino, nuovo acquisto dell'Ascoli. Ecco le sue dichiarazioni riprese da PicenoTime.it: "Non vorrei parlare più della Salernitana. È una parentesi chiusa, seppur molto importante per la mia vita e per la mia carriera. Da un po’ di tempo a questa parte era calato l’entusiasmo della gente, ma resta una tifoseria calda e passionale. Non so perché sono stato messo fuori rosa, alcuni comportamenti mi hanno causato dispiacere e delusione. Probabilmente la società e la dirigenza hanno individuato nei calciatori più esperti i responsabili della stagione passata che è stata piuttosto difficile. Nel calcio ci sta tutto, sono felicissimo di essere ripartito da una piazza pazzesca e che trasmette entusiasmo".