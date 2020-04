Ascoli, Pulcinelli: "Alla fine il calcio ripartirà. Ma sarà importante farlo con le porte aperte"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della possibile ripartenza del calcio spiegando che vorrebbe giocare a porte aperte: “Per un altro mese le squadre non potranno neppure allenarsi, ma alla fine il campionato ripartirà. Sarà a maggio, giugno oppure ad agosto, ma torneremo in campo. L'importante per me è che sia a porte aperte perché il calcio è uno spettacolo fatto per la gente”.