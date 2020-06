Ascoli, Pulcinelli: "Bicchiere mezzo pieno. Daremo il 120% per salvarci"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli dopo il pareggio contro il Crotone guarda il bicchiere mezzo pieno in vista del finale di stagione: “Mi complimento con tutti per il carattere dimostrato, serviva una reazione e c’è stata. Potevamo perdere è vero, ma potevamo anche vincere e per questo vedo il bicchiere mezzo pieno. Questo punto vale oro e può essere utile al gruppo per ripartire e affrancarsi da una posizione di classifica che non merita. - continua Pulcinelli a Picenotime.it - Le tante vicissitudini societarie e dirigenziali sommate al Covid-19 non hanno permesso ai ragazzi di mostrare il proprio potenziale, non sarà facile salvarsi, ma sono certo che daremo il 120% per riuscirci, per le critiche aspettiamo la fine della stagione, ora servono energie positive e convinzione”.