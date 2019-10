Ascoli, Pulcinelli: "È dopo una sconfitta che si vede chi ama questi colori"

Intervistato dal Corriere Adriatico l’azionista di maggioranza dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato del momento dei bianconeri e della prossima sfida contro il Pescara: “A Cremona c’ero e ho visto una partita giocata al di sotto delle nostre capacità, non è stato piacevole, ma può starci una battuta d’arresto. Dobbiamo essere consapevoli che ce ne saranno altre durante il percorso. Non siamo la corazzata ammazza campionato e non ho mai detto di ritenere l'Ascoli il miglior team della serie B. L’attuale campionato è bilanciato verso l’alto, ci sono tante squadre forti quanto e più di noi. Penso all’Empoli, ma anche a Salernitana, Benevento, Crotone, Frosinone e la stessa Cremonese. Ecco perché ritengo che il fattore ambientale possa fare la differenza. In questo dobbiamo essere i primi della classe. - continua Pulcinelli – Adesso la squadra ha bisogno di sentire tutto il calore dei tifosi perché è soprattutto dopo una sconfitta che si vede chi ama i colori dell'Ascoli. Ogni gara rappresenta uno scalino da salire per arrivare ai playoff, manteniamo fermi gli obiettivi. Non è una partita persa che fa di noi dei perdenti, come non è una partita vinta che fa di noi dei campioni”.