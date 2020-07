Ascoli, Pulcinelli prima dell'Empoli: "Non si molla un centimetro, convinti, determinati e tignosi"

In serata per l'Ascoli è in programma il match contro l'Empoli di Pasquale Marino. Una gara complicata per i bianconeri, ma che dopo i tre risultati utili consecutivi conquistati nelle ultime giornate, al Del Duca viene vista con maggiore tranquillità. A tal proposito il numero uno dei bianconeri Massimo Pulcinelli ha voluto pubblicare un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram: "Lottiamo tutti insieme fuori e dentro il campo. Non si molla un centimetro, convinti, determinati e tignosi. Forza Ascoli. Non sarà facile oggi, ma solo chi ci crede fino in fondo può fare la differenza, senza limiti, solo pensieri positivi. Tignosi, determinati, riprendiamoci ciò che abbiamo lasciato".