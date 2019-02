Ascoli, Pulcinelli: "Sciopero del tifo darebbe vantaggi alla Salernitana''

Dalle pagine di PicenoTime.it arrivano alcune parole di Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, in vista del match contro la Salernitana: "L'amore che sento per l'Ascoli è sbocciato grazie a Giuliano e a Gianluca che mi presentarono un progetto che mi colpì immediatamente. Ma la vera passione, quella che non mi fa dormire la notte dopo una partita andata male o che non mi fa dormire per una bella vittoria, che mi lascia l'adrenalina addosso, è sbocciata strada facendo, quando per la prima volta ho visto i nostri tifosi e li ho sentiti allo stadio. Voi tifosi mi avete contagiato e trascinato e per questo sono entusiasta di aver intrapreso questa avventura, per me unica e irripetibile. Da tutto questo amore nasce il mio enorme dispiacere e il rammarico per la situazione che sta vivendo la tifoseria organizzata, che ha deciso per protesta nei confronti delle diffide di Palermo, di proseguire lo "sciopero" anche sabato in occasione di Ascoli-Salernitana. Capisco il punto di vista di voi tifosi e da parte nostra c'è la massima solidarietà, ma allo stesso tempo sono convinto che, come siete stati determinanti in moltissime occasioni, la vostra "mancanza" si farà sentire più di ogni altro coro. Da qui il mio dispiacere perché, come dico sempre, voi siete il tredicesimo uomo in campo e lo avete dimostrato in ogni situazione, sempre vicini, encomiabili e viscerali nel vostro amore, ma in questo momento della stagione occorre stringersi tutti insieme, mancano tre mesi alla fine del campionato e solo la nostra unità potrà farci raggiungere i nostri obiettivi. Certe situazioni e certe tematiche vanno risolte e trattate nelle sedi opportune, non possiamo farci del male da soli e soprattutto non possiamo dare un vantaggio evidente ai nostri avversari, senza ottenere nulla di concreto in cambio. La gara con la Salernitana è importantissima per noi e non possiamo assolutamente permetterci di fornire loro il benchè minimo vantaggio, la Curva Sud ha dimostrato in più di un'occasione in questa stagione di saper fare la differenza e spero possa continuare a farla anche nella gara di sabato. Ieri, in privato, ho risposto di pancia ai messaggi e alle provocazioni di alcuni tifosi. Vorrei scusarmi se sono stato impulsivo, ma tengo tanto alla partita con la Salernitana e tengo tantissimo all'Ascoli. Dobbiamo rimanere uniti, tutti uniti, solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi.