Ascoli, Pulcinelli: "Vivarini uno di no. Zanetti? Amore a prima vista"

Ospite delle colonne di PicenoTime.it Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, ha commentato la fine del rapporto con Vincenzo Vivarini e il probabile arrivo di Paolo Zanetti sulla panchina bianconera: "Ci tenevo a ringraziare anche pubblicamente, come ho fatto già in privato, mister Vivarini per il buon lavoro che ha svolto quest'anno insieme a noi. Vincenzo è un grande uomo ed un ottimo professionista, con lui ho sempre avuto un rapporto sincero e di profonda stima ed ho sempre difeso il suo operato che ci ha permesso di conquistare una salvezza tranquilla in un campionato molto complicato e particolare. Farà sempre parte di noi e della nostra storia, gli auguro le migliori fortune per la sua carriera e chissà che un giorno le nostre strade si possano incrociare di nuovo. Chiedo ai tifosi di rispettare sempre Vincenzo e di fargli un bell'applauso ogniqualvolta tornerà al "Del Duca". Dopo l'ultima giornata di campionato ho fatto una lunga e profonda riflessione, ho riavvolto il nastro della stagione e ho deciso, sempre per il bene dell'Ascoli, che era opportuno optare per una svolta tecnica e puntare su un'altra figura alla guida della nostra squadra. Ho ritenuto giusto costruire un modello Ascoli più innovativo rispetto a quello del nostro primo anno. Ho iniziato a valutare una serie di allenatori puntando fin da subito su un profilo giovane, con Zanetti è stato amore a prima vista ed ho voluto dargli fiducia. Non è stata una decisione facile, ho ponderato pro e contro e sono convinto di aver fatto la scelta giusta, sempre con l'unico obiettivo di continuare il percorso di crescita del nostro amato Picchio. Ai tifosi chiedo fiducia e sostegno e di non limitarsi a commenti banali e scontati. Il calcio non è una scienza esatta, a volte servono anche coraggio e voglia di osare per cambiare il corso degli eventi e fare un ulteriore step qualitativo. Noi massimi dirigenti continueremo sempre a lavorare H24 per il bene dell'Ascoli, sperando di sbagliare il meno possibile. Restiamo uniti, sono sicuro che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".