Ascoli, riapre il Picchio Village: ma sono sette i giocatori presenti al centro sportivo

Al via una sorta di ripresa di preparazione in casa Ascoli, con gli allenamenti individuali, iniziati nella giornata di ieri.

Come riferisce il Corriere Adriatico, però, a gruppi molto ridotti, considerando che al Picchio Village si sono presentati in sette: al campo i difensori Miguel Alcantara, Leonardo Sernicola, Michele Troiano, Raffaele Pucino, Nahuel Valentini, il trequartista Diogo Pinto e l'attaccante Ricardo Matos. Gli altri hanno preferito proseguire individualmente la preparazione.

Sono poi attesi i rientri del difensore Andrew Gravillon e dell'attaccante Nikola Ninkovic, rispettivamente dalla Francia e dalla Serbia.