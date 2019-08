Ascoli, Scamacca al 45': "Gol merito dei compagni, ora non molliamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca, autore del gol che sta decidendo Ascoli-Trapani, è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo del match: "I miei compagni sono sempre fantastici, mi mettono in condizione di fare gol, è tutto merito loro. Dobbiamo proporre il nostro gioco, essere aggressivi e non mollare davanti ai nostri tifosi che sono sempre splendidi, questo è anche per loro".