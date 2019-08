Ascoli, Scamacca: "C'è una tifoseria molto calda, felice di essere qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca, nuovo attaccante dell'Ascoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sua nuova avventura: "Ho vent'anni e sono molto felice di essere qui perché penso che questa sia una società molto ambiziosa. Cercherò di aiutare la squadra e la società a puntare sempre più in alto. La tifoseria è molto calda, io vengo da Sassuolo dove l'ambiente è molto più tranquillo".