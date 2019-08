Ascoli, Scamacca già in forma campionato: doppietta in meno di 30'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca è subito decisivo. Prima partita ufficiale e subito una doppietta per l’attaccante arrivato in prestito dal Sassuolo. Al giocatore classe 1999, entrato al 55’ al posto di Da Cruz, sono bastati meno di 30 minuti per timbrare il cartellino due volte con la maglia dell’Ascoli, nel match di Coppa Italia vinto dai marchigiani per 5-1. Scamacca ha fatto subito vedere di che pasta è fatto e ha dimostrato di essere già pronto per l’inizio del campionato di Serie B.