Secondo quanto riferito da Sky Sport l'Ascoli avrebbe messo nel mirino l'attaccante Marcello Trotta del Frosinone. I marchigiani entrano così in concorrenza con lo Spezia, oltre che con Pisa e Salernitana, per il classe '92 che sembra destinato a lasciare il club ciociaro dove non è riuscito a imporsi in questi mesi.