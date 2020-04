Ascoli, si lavora alla riduzione dei costi: col nodo Stellone. Che rifiuta la buonuscita

Non è cosa nuova che il problema tra l'Ascoli e mister Roberto Stellone, che anche in caso di ripresa non guiderà i bianconeri, sia relativo alle modalità dell'interruzione del rapporto. Come riferisce il Corriere Adriatico, il contratto del tecnico è tra i più alti di quelli in essere - circa 150mila euro l'anno - e, in ottica riduzione i costi, il club avrebbe proposto allo stesso una buonuscita di 100mila euro e conseguente rescissione del contratto, rifiutata; possibile nuova proposta, o anche per Stellone ci sarà il taglio.

Anche se non è da escludere che il rapporto tra le parti venga interrotto per motivi economici conseguenti dello stop dei campionati. Per ora, possibile una sospensione del compenso, poi si vedrà.