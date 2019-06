© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro durante la conferenza stampa di presentazione di Zanetti come nuovo allenatore ha parlato anche di mercato partendo dalla situazione di Nikola Ninkovic, pezzo pregiato dei bianconeri: “Per Ninkovic abbiamo rifiutato un’offerta da 2,8 milioni più bonus, il ragazzo comunque è tranquillo e non ha manifestato la volontà di andare via. Se poi arriverà un’offerta importante la valuteremo e magari prenderemo altri top player al suo sposto. Vogliamo investire, non disinvestire. - continua Tesoro – Per Ganz c’è l’interesse del Pordenone, mentre per portare qui Petrucci e Piccinocchi i discorsi sono avviati e in fase avanzata. Ciciretti? Rientrerà al Napoli, ha un ingaggio molto importante per la categoria e al momento non ci sono le condizioni per riprenderlo ”.