Ascoli, Tofanari: "Felice dell'esordio, stasera grande prova di squadra"

Le dichiarazioni di Tofanari dopo Empoli-Ascoli 1-1.

Il terzino dell'Ascoli Niccolò Tofanari ha commentato così, al sito ufficiale del club, la sfida pareggiata per 1-1 sul campo dell'Empoli: “Il Mister mi ha dato tanta fiducia, lo ringrazio per questo. Ero abbastanza sereno quando mi ha detto che avrei giocato dal 1’, mi ha dato qualche indicazione tattica prima della partita. Ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto per questo momento. Sono stati mesi difficili, spero che quello di stasera sia un inizio e sono contento per me e per la squadra, che sta iniziando a trovare grande fiducia. Stasera abbiamo giocato tutti bene: la partita era difficile, ma il Mister ci ha dato organizzazione in tutti i reparti e per questo eravamo molto sicuri di noi. Abbiamo una identità precisa, ciascuno sa quello che deve fare e questo ci dà fiducia e ci fa aiutare gli uni con gli altri. La squadra se la può giocare con tutti ogni settimana, ovviamente il risultato di stasera ora come ora non ci appaga per il lavoro svolto e perché siamo stati molto compatti in campo. In occasione del pareggio dell’Empoli siamo stati anche sfortunati perché c’è stata una deviazione sul colpo di testa di Moreo, poi va detto anche che gli avversari avevano grandi saltatori”.