ufficiale Ancona-Matelica, Tofanari resterà in biancorosso. Il comunicato del club

Un’altra certezza per mister Colavitto: anche il difensore esterno destro classe 1998 Niccolò Tofanari farà parte del pacchetto arretrato a sua disposizione.

Ben 21 i gettoni di presenza totalizzati dall’ex Ascoli: Tofanari conosce bene la Serie C viste le esperienze con le casacche di Pontedera, Gubbio e Fano.

“Mi sono trovato molto bene in questa Società. A livello tecnico ero molto a mio agio con i meccanismi di gioco e si era creato un gruppo speciale. Un ambiente professionale – ha dichiarato – ma dal carattere di una famiglia. Posso solo ringraziare tutti per aver creduto in me. Ora sono carico per la nuova avventura”.

“Confermarsi – ha concluso Tofanari – è sempre la cosa più difficile, ma partiamo da una base affiatata che condivide obiettivi e metodi di lavoro. Speriamo di poter ritrovare il pubblico allo stadio, l’incitamento dei tifosi dà sempre una marcia in più. Arriviamo in una piazza prestigiosa ed esigente, ognuno di noi troverà ancora maggiori stimoli”.